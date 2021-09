Nuove aperture, DentalPro sbarca al centro commerciale PiazzaUmbra

DentalPro è presente in Umbria con 3 centri, tutti in provincia di Perugia: Trevi, Corciano e Foligno

Nuove aperture in Umbria. DentalPro prosegue la sua fase di crescita e sceglie per l’apertura della sua terza sede in provincia di Perugia il Centro Commerciale “PiazzaUmbra” di Trevi.

"La struttura, inaugurata in questi giorni, è un ambiente di circa 220 metriquadri, dotato di tecnologie moderne come la TAC 3D. Qui lavora un team multidisciplinare di 10 persone tra staff, assistenti alla poltrona, odontoiatri e igienisti, sotto la Direzione Sanitaria del dottor Luca Rambotti, iscritto all'Albo degli Odontoiatri della provincia di Perugia", spiega una nota.

