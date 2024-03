Nestlé, "risultati importanti": arriva il maxi premio ai dipendenti

Arrivano i premi per i dipendenti Nestlé in Italia. Il Gruppo, annuncia una nota, “corrisponderà un premio fino a 2.750 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel nostro Paese”. Il premio aziendale, prosegue la nota, è frutto “degli importanti risultati raggiunti nel 2023”.

“Le nostre persone rappresentano il cuore della nostra azienda e il fulcro attorno al quale ruota il nostro modello di business. Il benessere e la felicità sul luogo di lavoro per noi costituiscono una priorità assoluta. Sono profondamente convinto che le aziende debbano stare al fianco delle proprie persone offrendo supporto economico, servizi e soluzioni di welfare per supportarle nella loro quotidianità”, evidenzia Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia.