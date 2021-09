Memorial Lino Spagnoli, un grande evento di sport e sostenibilità

Domenica 12 settembre si è svolta a Perugia la manifestazione Memorial Lino Spagnoli, una corsa in linea di 10 km inserita nel calendario Fidal Nazionale e giunta alla dodicesima edizione.

Un appuntamento molto sentito tra i professionisti della disciplina, tanto da portare nel cuore dell’acropoli ben 213 atleti.

A tagliare per primi il traguardo sono stati Clementine Mukandanga (Virtus Lucca) nella categoria femminile e Simon Kybet Loitanyang della TX Fitness Corciano, in quella maschile.

Marchi Auto, sponsor della manifestazione per il quarto anno, per celebrare l’occasione - oltre che omaggiare i partecipanti di un piccolo ricordo - ha esibito per le vie del centro storico una splendida Fiat 500 elettrica con guida autonoma di livello 2 e un Ducato totalmente elettrico, guardando al futuro e nel rispetto dell’ambiente con una mobilità a zero emissioni.

"I valori dello sport e della salvaguardia dell’ambiente in cui crediamo fortemente, sono quelli per cui la nostra concessionaria al fianco di questa manifestazione nel ricordo di un grande imprenditore", ha sottolineato il direttore di Marchi Auto, Roberto Bottausci. All’evento hanno presenziato anche le figure istituzionali del Comune di Perugia.