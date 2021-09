Lidl Italia investe ancora in Umbria: aperto nuovo supermercato da 1.100 metri quadri e aperto fino alle 22

Lidl Italia continua ad investire in Umbria: a Spoleto ha aperto il settimo store in provincia di Perugia. Il nuovo supermercato si trova in Viale Martiri della Resistenza e da un punto di vista occupazionale ha portato in dote 15 posti di lavoro; inoltre, l’edificio è frutto di un intervento di riqualificazione urbana e di recupero industriale. La struttura, a consumo di suolo zero, sorge, infatti, proprio sull’area precedentemente occupata dalla storica tipografia Panetto e Petrelli, ormai in disuso dal 2014. Il progetto ha permesso la conservazione della facciata delle ex palazzine degli uffici e dell’antico magazzino per la carta, grazie ad una sapiente opera di ristrutturazione e adeguamento sismico. Il supermercato resterà aperto tutti i giorni fino alle 22.

La struttura si estende su un’area vendita di circa 1.100 mq ed è dotata di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 18 kW. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED installato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Nel parcheggio, dotato di oltre 80 posti auto con stalli inerbiti, è stata posizionata una colonnina per la ricarica di due auto elettriche a disposizione della clientela gratuitamente.