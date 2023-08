La meravigliosa estate dell'aeroporto di Perugia

Un'estate da record per l'aeroporto di Perugia. La Sase, la società che gestisce il San Francesco d'Assisi, annuncia che "grazie ai 67.852 passeggeri transitati, luglio si afferma come il mese più trafficato nella storia dello scalo, con una crescita del +32% sul 2022 e del +190% sul 2019, a fronte di 749 movimenti aerei (pari ad un incremento del +3% sul 2019 e del +65% sul 2019)".

Aeroporto, il giorno che entra nella storia

Martedì primo agosto, annuncia una nota della Sase, "è stato registrato il nuovo record storico giornaliero con 3.129 passeggeri transitati, superando il precedente picco di traffico di 3.073 passeggeri dell’11 luglio scorso".

L'aeroporto di Perugia secondo in Europa per l'incremento di traffico e passeggeri

Una recente ricerca dell’Airports Council International, proseguono dall'aeroporto, "colloca nella prima parte del 2023 il San Francesco d’Assisi al secondo posto in Europa per crescita – nel segmento degli aeroporti con traffico annuo sotto ai dieci milioni – e certificano un percorso straordinario che vede lo scalo umbro totalizzare, nel periodo gennaio – luglio, 302.378 passeggeri ed oltre 3.500 movimenti totali, pari ad un +61% sul 2022 ed un +151% sul 2019 per quanto riguarda i transiti registrati e ad un +12% sul 2022 e +63% sul 2019 per quanto riguarda i movimenti aerei".

Aeroporto di Perugia, tutti i voli nazionali e internazionali per l'estate

La stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con oltre 100 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair).

Solimeno: "Operatività a tutto tondo senza sbavature"

"Quello che emerge dai dati di questa estate 2023 è certamente non il solo freddo numero di incremento passeggeri e di movimenti rispetto al 2022 ed al 2019, ma una operatività a tutto tondo senza sbavature e senza disagi per passeggeri e compagnie aeree, dove la società di gestione ha erogato il miglior servizio possibile, senza alcun dubbio al di sopra degli standard previsti - evidenzia Umberto Solimeno, direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria - . Per questo vanno ringraziate sentitamente tutte le maestranze e i collaboratori che hanno contribuito a questo grande risultato di qualità. La società di gestione e lo scalo dell’Umbria, per questi straordinari contributi e risultati, vengono oggi annoverati tra i primi in Europa".