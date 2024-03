Nomine & Poltrone - Confesercenti, assegnate deleghe e incarichi per una nuova fase di sviluppo

Si è riunita la segreteria regionale di Confesercenti Umbria per passare da una prima fase monocratica, nella figura del presidente Giuliano Granocchia, alla nuova articolazione di deleghe e competenze diffuse.

“L’assetto riporta nella piena operatività Confesercenti Umbria dopo una prima fase di ricostruzione della sua presenza organizzativa e politica. Un nuovo radicamento e capacità di offrire servizi all’altezza delle esigenze delle imprese - ha dichiarato Granocchia che ha ringraziato tutti e tutte coloro che in questi mesi hanno offerto il proprio contributo ed impegno - Stiamo preparando, per i prossimi mesi, un’importante evento pubblico al quale ci auguriamo intervenga la nostra presidente nazionale Patrizia De Luise, che ringraziamo per la costante vicinanza dimostrata nel confronti della nostra organizzazione regionale”.

La segreteria ha accolto all’unanimità la proposta organizzativa così strutturata, tra deleghe tematiche e deleghe riguardanti l’insediamento territoriale dell’associazione.

Questa la struttura con i rispettivi incarichi e deleghe:

Giuliano Granocchia, presidente regionale, rapporti con la Regione, servizi finanziari per le imprese

Carlo Ghista, vice presidente regionale, delega alle convenzioni

Sergio Giardinieri, con delega a tesseramento e servizio patronato

Simone Tomassini, delega organizzazione Confesercenti Perugia

Dominga Perni, delega organizzazione area Narni-Amelia

Pier Francesco Quaglietti, delega FIPAC (Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali)

Francesca Chiavarri, presidente Confesercenti Todi

Matteo Fortunati, presidente Assoturismo

Giuseppe Germani, delega politiche ambientali, comunità energetiche, Gal Trasimeno Orvietano

Luca Sborzacchi, delega Fondazione Umbria contro l’Usura

Valter Puliti, delega FIEGL – Federazione italiana esercenti gioco legale

Al fine di costruire una partecipazione diffusa tra i propri aderenti altre deleghe sono state assegnate a iscritti non facenti parte della Segreteria regionale.