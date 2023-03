Il presidente della Commissione Attività produttive in visita all'Allimep. Gusmeroli: "La politica sosterrà le eccellenze"

Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati, ha visitato oggi la Allimep di Perugia, azienda leader nei settori oil & gas, energia e ferroviario con sede centrale nel cuore dell’Umbria. Con lui Tullio Patassini, suo capo di gabinetto, e dal capo del Legislativo, la dottoressa Sara Garino.

Ad accoglierli, l'amministratore delegato di Allimep, Ivan Pelli, il prefetto di Perugia Armando Gradone e l’assessore comunale a Sviluppo Economico, Digitale, Turismo del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli.

La delegazione, dopo un briefing di approfondimento sul percorso progettuale di elevata ingegneria qualitativa e all’avanguardia di Allimep, nonché il progetto di formazione messo in moto dalla realtà umbra per avere personale specifico sempre più qualificato, ha potuto poi visitare l’intera struttura, avvicinandosi a tutte le fasi di realizzazione dei macchinari industriali che vengono poi distribuiti alle maggiori industrie mondiali dei campi dell’energetica e della petrolchimica.

Come già detto durante la recente visita del senatore Misiani, la Allimep ha ribadito anche al presidente Gusmeroli l’intenzione di collaborare con le Istituzioni per generare una forza lavoro qualificata che, al momento, è carente in Italia.

Filosofia di questa impresa è infatti quella di valorizzare al meglio i propri dipendenti, tra cui sono presenti diverse quote rosa a più livelli, fermamente convinti che per proseguire nella crescita aziendale, occorra mettere al centro i propri lavoratori, condividendo una visione di insieme rivolta al futuro. Un futuro di sostenibilità ecologica che si potrà realizzare solo abbracciando anche la sostenibilità economica e sociale.

"Ringrazio il management della Allimep per questo invito – ha detto l’onorevole presidente Gusmeroli - Sicuramente un’azienda d’eccellenza che rappresenta un orgoglio non solo dell’Umbria, ma nazionale, in grande crescita. Questo è un Paese che ha bisogno di queste realtà che collaborano con il mondo anche dell’Istruzione e, quindi, l’Università, che forma nuove leve e che ha bisogno anche di nuove leve. Pertanto, la politica deve essere presente, deve aiutare, deve dare una visione di politica industriale del Paese e cercare di spingere, aiutare queste aziende nella loro crescita perché l’Italia è il Paese delle eccellenze. Il Paese che, liberato dalla burocrazia e complicazioni, può crescere a sua volta e diventare il primo al mondo. Abbiamo delle eccellenze, come in questo caso della Allimep, che non sono seconde a nessuno".

Molto soddisfatto della visita anche l’assessore Giottoli: "Felice di constatare che a Perugia ci sia una realtà d’eccezione come Allimep che si apre al territorio nazionale come player competente e di grande qualità" e colpito dalla volontà dell’azienda di rimanere radicata nel territorio. In un momento in cui spesso le aziende si spostano all’estero per ovviare oneri fiscali o per cercare forza lavoro più numerosa, la realtà perugina vuole invece proseguire il suo percorso di crescita nel cuore verde di Italia, attivando persino un progetto di formazione per figure lavorative qualificate e settoriali pur di non lasciare l’Umbria, regione a cui è fortemente legata. Altro punto a favore dell’azienda per l’assessore, grande sostenitore della parità di genere, è la presenza di diverse figure femminili a tutti i livelli, dal saldatore fino a salire a posizioni più elevate.

Nata nel 2000 a Perugia, Allimep è una realtà in continua e crescente espansione, dopo aver acquisito una dimensione manageriale accogliendo nella compagine sociale le proprie risorse interne eccellenti, preservando il valore dell’imprenditorialità. Alla sede di Perugia, si sono aggiunte negli anni l’unità locale di Ancona, l’unità est europea e, recentemente, quella di Livorno, fiore all’occhiello della capacità produttiva.