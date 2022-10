A Gubbio la prestigiosa forchetta del Gambero Rosso

L’Officina dei Sapori di Gubbio sbanca nella guida Ristoranti d’Italia 2023 del Gambero Rosso portando a casa non solo una bellissima menzione nella guida, (è il suo primo ingresso), ma aggiudicandosi anche l’ambito riconoscimento di 1 forchetta ( 1 forchetta su un massimo di 3) ed un punteggio di tutto rispetto di 78/100.

Un esordio davvero significativo, dopo altri successi e riconoscimenti conseguiti nel corso degli ultimi mesi da questi due giovani Giacomo e Veronica Ramacci, rispettivamente chef e responsabile di sala, oramai sotto l’occhio dei riflettori nel panorama delle nuove proposte della ristorazione in Umbria e che premia il loro progetto e la loro brigata di cucina composta esclusivamente da ragazzi del luogo. Un investimento economico e di risorse importante, ma fatto volutamente a Gubbio per amore e attaccamento al proprio territorio, per poter restituire alla città che li ha visti nascere e crescere anche professionalmente, quel senso di gratitudine e di rispetto.

“Amiamo Gubbio e abbiamo sempre sognato di poterla aiutare a crescere anche sul piano dell’offerta ristorativa e sulla valorizzazione di quel patrimonio di tradizioni culinarie, di prodotti e di eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio – affermano Giacomo e Veronica Ramacci – Per questo abbiamo sempre investito molto nella qualità della nostra proposta di cucina. Ma è un concetto di qualità che va oltre la qualità della materia prima, che noi da sempre selezioniamo tra i migliori produttori e distributori presenti. Per noi qualità racchiude l’esperienza che facciamo vivere ai nostri ospiti, è il racconto di Gubbio e di questo territorio che loro possono “ascoltare” attraverso i nostri piatti, è il piacere della convivialità e del far star bene le persone a tavola, senza sovrastrutture, con estrema genuinità, ma con un servizio ed una proposta culinaria di livello.”

L'Officina dei sapori

Una continua evoluzione nello stile e nella proposta, che resta però fedele al luogo e alle sue origini, mantenendo sempre un focus importante sulle carni, provenienti da tutto Mondo, frollate e magistralmente cotte alla griglia.

Dalla sua nascita ad oggi, l’Officina dei Sapori ha cambiato veste, anticipando sempre le mode e portando a Gubbio una ristorazione “meno turistica” ma più orientata all’esperienza enogastronomica.

Un piccolo tempio dello stare bene a tavola, dove oltre 350 etichette di cantine internazionali più o meno note (con un focus importante sui vini umbri), fanno letteralmente da cornice ad una proposta di cucina giovane ma fortemente solida e concreta, legata al territorio e alla tradizione e che ha già conquistato il pubblico e convinto gli addetti al settore, che sono arrivati a Gubbio per conoscere questi due fratelli fortemente motivati a far diventare il loro borgo storico una meta turistica anche enogastronomica.