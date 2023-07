L’olio umbro conquista New York e Los Angeles

Non una ma ben quattro le medaglie conquistate dal gruppo Farchioni Olii. Medaglia d’oro e d’argento al New York World Olive Oil Competition, il più grande e prestigioso concorso globale sulla qualità dell'olio d'oliva e Medaglia d’oro e di bronzo al Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition.

L’azienda della famiglia Farchioni, con sede a Gualdo Cattaneo, trasforma i frutti della terra umbra in olio dal 1780 e Marco Farchioni, owner ed export manager di Farchioni Olii, racconta: “Da alcuni anni Farchioni punta sempre più al mercato estero, grazie anche alla vittoria di questi importanti riconoscimenti. Grazie alle cultivar locali e alle rese di olive, l’olio italiano è di qualità superiore rispetto a quello dei concorrenti stranieri. Gli oli del nostro paese offrono le caratteristiche migliori non solo sul piano del gusto ma anche della salute. Contengono infatti più antiossidanti, più antinfiammatori e più vitamine degli oli di altra provenienza. Sono lavorati a freddo e pertanto garantiscono una qualità superiore. Ecco i motivi per cui raggiungono sempre i risultati migliori nei concorsi internazionali”.

I prodotti premiati sono Olivicoltura Eroica, Dop Umbria Colli Martani Selezione e Collezione di Famiglia. La Collezione di Famiglia è una selezione dei migliori oli extra vergine di oliva italiani. Le olive vengono raccolte a mano e portate in cassette al frantoio, dove vengono rapidamente trasformate per mantenere inalterate le loro caratteristiche e proprietà organolettiche. Dop Umbria Colli Martani proviene invece da olive coltivate nei terreni aridi e sassosi dell'Umbria e Olivicoltura eroica utilizza varietà italiane capaci di adattarsi agli attuali stili di coltivazione e di gusto a partire da quegli ulivi che hanno le caratteristiche della coltivazione eroica, ovvero alberi secolari di enorme valore paesaggistico e ulivi cresciuti su pendenze superiori al 30 per cento, su terrazzi o isolotti pari o superiori ai 500 metri.

"Dalla East Coast alla West Coast, queste competizioni sono il top del panorama agroalimentare degli Stati Uniti d'America - spiega Farchioni - ma, allargando la competizione oltreconfine agli oli provenienti dagli emisferi nord e sud del globo, rappresentano oggi un punto di riferimento indispensabile su dimensione globale. Proprio per questi motivi, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Insieme con gli altri colleghi produttori, abbiamo contribuito a tenere alto il nome dell'olio italiano nel mondo” conclude Farchioni.