Crisi, i dipendenti ai vertici Farchioni: "Grazie per il rispetto e per il sostegno economico extra". Oltre 200mila bonus

"Vogliamo pertanto rendere pubblico l’impegno che l’azienda manifesta nei confronti suoi dipendenti. Siamo riconoscenti perché in momenti di crisi economica, ha pensato a noi, e ci ha fatto sentire parte di una famiglia più grande. Ne siamo onorati e fieri". E' una parte della lettera inviata alla stampa da parte dei dipendenti (240) del Gruppo umbro Farchioni, Gruppo leader in Italia nella produzione di olio, birra, vino e farina, che hanno voluto ribadire il proprio orgoglio di lavorare in un'azienda che ha sostenuto e sostiene i dipendenti con interventi straordinari in questo momento difficile per il caro-spesa, il caro-bolletta e la Guerra in Ucraina. In totale, nel 2022, l’azienda ha destinato circa 200 mila euro a vantaggio dei propri dipendenti. Un impegno consistente che si aggiunge a quanto già fatto negli anni scorsi nei momenti di emergenza causati dal Covid-19.

"Anche quest’anno - hanno spiegato i dipendenti - per fronteggiare meglio le difficoltà ereditate dal biennio pandemico e provocate dal conflitto in Ucraina, la famiglia Farchioni ha istituito un ulteriore contributo di welfare aziendale attraverso il quale i dipendenti possono usufruire del rimborso delle spese mediche, buoni carburante, buoni spesa, buoni da spendere sulle piattaforme online. Inoltre, l’azienda ha destinato 200 euro di buoni benzina (utilizzando le opportunità della legge n. 51 del 20 maggio, il cosiddetto decreto Ucraina che, tra l'altro, offre la possibilità ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti un buono benzina entro il 31 dicembre 2022). In occasione della fine dell'anno l'azienda ha infine erogato un ulteriore premio ai propri dipendenti, che al momento sono circa 240. Questa sollecitudine e questa cura nei nostri confronti gratificano il nostro senso di appartenenza e la dedizione che continuiamo a mettere anche nei frangenti più difficili".

I dipendenti possono contare su un sistema di welfare aziendale che comprende l’assistenza sanitaria e i permessi per le visite mediche, la copertura assicurativa in caso di disabilità e invalidità, il congedo parentale, l’erogazione di bonus per la nascita di un figlio.