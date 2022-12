L'azienda umbra che batte la crisi: la Giuliano Tartufi spa sbarca a Riccione

La Giuliano Tartufi spa sbarca in Emilia-Romagna. L’azienda di Pietralunga tra le principali in Italia ad operare nel settore della trasformazione e commercializzazione del tartufo, ha aperto un nuovo punto vendita a Riccione, al civico 39 di via Dante, con un cooking show degli chef Jacopo Strozzini e Simone Ciccotti.

“La scelta di legare il concept della nostra attività con la meravigliosa realtà di Riccione – hanno commentato dalla Giuliano tartufi – muove dalla convinzione che gli elementi che caratterizzano la nostra idea imprenditoriale si legano perfettamente con lo spirito creativo, dinamico e versatile tipico della città. Nel nostro settore, oltre ai valori classici legati tradizionalmente alla ricerca del tartufo, negli ultimi anni si sono sviluppati interessi paralleli di natura turistica, connotati dall’idea di promuovere una gamma di servizi e iniziative commerciali e/o turistiche collegata al pregiato fungo ipogeo. Da qui la scelta di legare la nostra attività a un’area geografica spiccatamente orientata al turismo come la Romagna”.