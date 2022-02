'Gentleman' incorona il Sagrantino Caprai: è tra i dieci vini rossi migliori del mondo

Gentleman, il magazine di Class Editori, che ha sommato ai rating italiani quelli dei critici internazionali più autorevoli, Wine Spectator, Vinous (guidato dall’italo-americano Antonio Galloni) e James Suckling, sceglie i dieci vini rossi migliori al mondo. "In questa prestigiosa Top 10 - annuncia una nota della Cantina Caprai - spicca il Montefalco Sagrantino DOCG 25 Anni Arnaldo Caprai, accompagnato da autorevolissimi protagonisti dell’enologia italiana, come Sassicaia 2018 di Tenuta S. Guido, Solaia 2018 di Antinori, Masseto 2018 di Ornellaia-Frescobaldi, San Leonardo 2016 di San Leonardo, Tignanello di Antinori, i Sodi di S. Niccolò 2017 di Castellare di Castellina, Baffonero 2018 di Rocca di Frassinello, l’Amarone 2017 di Allegrini, Bolgheri di Guado al Tasso 2018 di Antinori e Fratta 2017 di Maculan".



E non solo. "Il Montefalco Sagrantino DOCG 25 anni della Arnaldo Caprai - prosegue la nota - porta a casa un altro importante riconoscimento di qualità e sostenibilità per la cantina umbra, posizionandosi per la prima volta al settimo posto nella superclassifica dei vini rossi più buoni d’Italia. La classifica è stata stilata, sempre da Gentleman, incrociando e sommando i rating delle sei guide più autorevoli italiane, a partire da un database unico che raccoglie rating da oltre 15 anni, grazie alla competenza di Cesare Pillon affiancato da Emanuele Elli".