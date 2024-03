Quando mangiar bene non "basta" più: Hosteria Emiliana brinda con il Lambruso Sour

Da anni è il ponte tra l’Umbria e l’Emilia. Salumi e affettati, che caratterizzano le tradizioni di entrambe le regioni. Poi lo gnocco fritto, la pasta all’uovo tirata a mano. Punti di forza dell’Hosteria Emiliana di Bastia Umbra. Che, adesso, fa un passo in più, trasformandosi anche in laboratorio sperimentale della gastromixology, la nuova tendenza che fonde la cucina all’arte della mixology.

Cucina emiliana di altissimo livello, con materie prime ultra selezionate e lavorazioni artigianali dei grandi capisaldi come la giardiniera e la sfoglia tirata a mano, o il turtlein e il less (il bollito con 5 tagli), si intrecciano in maniera divertente ed intrigante ai cocktail proposti in abbinamento, tutti evocativi delle più famose ricette emiliane. Tra gli abbinamenti più riusciti il “Lambrusco Sour” servito con un grande classico: tigelle e gnocco fritto, accompagnate da una selezione di salumi di mora romagnola, prosciutto nero di Parma, coppa piacentina, salame budello gentile, mortadella presidio Slow Food, Giardiniera croccante fatta in casa e Parmigiano Reggiano, il Pesto di lardo fatto in casa aromatizzato al rosmarino e lo squacquerone dop di San Petrignano. Non mancano poi i drink ispirati alla celebre torta Barozzi da accompagnare alla zuppa inglese preparata come una volta.