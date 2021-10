Brunello Cucinelli al G20 di Roma, l'imprenditore umbro: "Creato, capitalismo umanistico e ripresa economica"

"Ho parlato dinanzi ai leaders mondiali riuniti a Roma per il G20. Sono stati trattati grandi temi, come la lotta al cambiamento climatico, la pandemia e le misure a sostegno della ripresa globale. La mia testimonianza riguardava in particolare l’Umana sostenibilità e il Capitalismo Umanistico, temi a me particolarmente cari, ai quali ho dedicato e dedico con passione il mio lavoro e la mia vita". Con queste parole l'imprenditore umanista Brunello Cucinelli, leader del settore del cachemire,ha commentato la sua relazione al vertice internazionale organizzato dai capi di Stato e di governo delle venti maggiori economie del mondo. L’imprenditore umbro, chiamato a parlare in un side event che ha dato il via ai lavori di giornata, dedicato alla “collaborazione tra pubblico e privato per la protezione dell’ambiente e la lotta al cambiamento climatico”, ha trattato di Umana Sostenibilità e Capitalismo Umanistico.

Dopo i saluti del Presidente Draghi, tra gli altri relatori chiamati ad esprimere le proprie idee ai grandi del mondo, Sua Altezza Reale il Principe Carlo d’Inghilterra. "È stato con onore e con straordinaria emozione che mi sono rivolto a quelle persone umane per rappresentare il sogno di tornare a credere in un nuovo armonioso rispetto del pianeta. Spero che il cuore mi abbia suggerito le giuste parole: "Oh miei stimati e potenti custodi pro-tempore del Creato, voi che siete i responsabili delle bellezze del mondo, vi preghiamo, indicateci la via della vita. Che il Creato ci protegga e ci illumini verso un nuovo Umanesimo universale".