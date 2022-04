Fondazione Cassa di Risparmio si conferma forziere e motore dell'Umbria: bilancio record, oltre 9milioni di finanziamenti, ecco i settori rilanciati

Un avanzo di esercizio pari a 17,7 milioni di euro, circa 3 milioni in più rispetto al 2020, un avanzo che qualifica l’esercizio 2021 come il migliore negli ultimi 5 anni; il patrimonio netto sale a quota 446 milioni; il totale dell’attivo patrimoniale è pari a 514 milioni, in crescita di 14 milioni rispetto ai 500 del 2020. I proventi totali sono di 25 milioni.

Questi i dati salienti del Bilancio 2021 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia approvato dal Comitato di Indirizzo nell’ultima seduta. “I positivi risultati del Bilancio 2021 – afferma la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo – premiano le scelte strategiche che abbiamo compiuto in questo ultimo biennio, grazie anche al supporto del nostro advisor Mercer e alla competenza del comitato investimenti che ci hanno guidato alla costituzione del Fondo dedicato “Pinturicchio” diversificando gli investimenti in maniera da ridurre significativamente la rischiosità massimizzando i profitti. Lo scenario di forte incertezza dovuto alle tensioni geopolitiche, rende l’anno in corso certamente più complesso, ma siamo certi che le scelte compiute ci espongono ad una minore vulnerabilità agli shock di mercato consentendo alla Fondazione di continuare a supportare adeguatamente il territorio e la comunità di riferimento”.

Nel documento sono stati messi nero su bianco anche gli oltre 8,7 milioni di erogazioni che hanno reso possibile la realizzazione di 232 progetti. Le risorse sono state così destinate: per il settore dell’Arte, attività e beni culturali riceve la quota più alta, pari ad oltre 2,7 milioni (circa il 31%), per Sviluppo locale con oltre 2,2 milioni (25%), per Educazione, istruzione e formazione con circa 1,7 milioni (19,9%), per Ricerca scientifica e tecnologica con 1 milione (12%), Volontariato, Filantropia e Beneficenza con 912mila euro (10,4%).