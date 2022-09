MADE IN UMBRIA Dalla collaborazione tra Eurochocolate e Antica Valle Francescana nasce l'Amaro del Dipendente: un digestivo innovativo

Non è il classico liquore al cioccolato - ormai ce ne sono di tutti i tipi -, non è dolce come si penserebbe, non è un confortante (modello Vov o Bombardino) eppure c'è granella di cioccolato. L'ultimo liquore nato da Eurochocolate è un vero amaro, con erbe selezionate, da utilizzare come digestico prevalentemente e potenziale ingrediente a sorpresa per gli amanti della Mixology. Stiamo presentendo l'Amaro del Dipendente, 24 gradi, nato dalla collaborazione tra Eurochocolate e Antica Valle Francescana.

“Dopo il recente successo registrato con il lancio di PeruGin (Crema Liquore al Cioccolato e Gin) - dichiara Eugenio Guarducci - abbiamo pensato di lavorare nella categoria Amari formulando una nuova ricetta capace di inserirsi in modo armonico nel nostro mondo. Ecco allora che nel Nuovo Amaro del Dipendente entra in gioco la granella di cacao per un’esperienza dolceamara davvero interessante. E, naturalmente, attraverso al naming del prodotto, non ci siamo sottratti al nostro consueto spirito giocoso con l’obiettivo di far sorridere il cliente ancor prima del suo gradito acquisto”.

Il liquore è indicato principalmente come digestivo; si può bere liscio, con ghiaccio o con una scorza di arancia. La degustazione del prodotto è consigliata anche in abbinamento a del cioccolato fondente con percentuale di cacao non inferiore al 70%. Il Nuovo Amaro del Dipendente si presta molto bene anche nella Mixology e sarà presto protagonista in occasione del prossimo Eurochocolate Indoor (14/23 Ottobre), in programma per il secondo anno consecutivo a Umbriafiere, dove verrà presentato all’interno di un apposito spazio caratterizzato dalla presenza di un elegante lounge bar firmato ISA.