L'azienda che batte la crisi e festeggia 10 anni: 200 dipendenti e 50 milioni di euro di fatturato

L'azienda umbra che batte la crisi e festeggia dieci anni. "Da 3 dipendenti, 500 metri quadrati di siti produttivi e 5 milioni di euro di fatturato nel 2011 è passata a 200 dipendenti, 200 di lavoratori dell’indotto, 20mila metri quadrati e 50 milioni di euro di fatturato nel 2021. Di questi numeri oltre il 50 per cento sono umbri con 100 dipendenti, 100 lavoratori dell'indotto, 12mila metri quadrati di siti produttivi e circa 34 milioni di euro di fatturato", spiega una nota. E’ Emmepi Group, che nasce da un incontro tra Alessandro Bersanetti, allora titolare di una piccola azienda in provincia di Milano, ed Alberto Fioriti, anche lui a capo di un’impresa di Perugia.

Il Gruppo, prosegue la nota, "è presente in 24 paesi nel Mondo e lungo tutti e 5 i continenti. Azienda leader del mercato del cartone ondulato con oltre 6mila macchine installate, opera con l’ausilio di 8 centri di assistenza e ricambio presenti in Europa, America e Russia. La sede legale è a Milano ma il cuore pulsante è in Umbria, in via della Ghisa a Perugia, dove si trova la sede operativa e generale. Emmepi Group conta 4 stabilimenti in Italia. A Milano produce (presenti con un sito produttivo) reggiatrici; a Cesena (uno) le filmatrici; in provincia di Treviso (due) tutte le macchine periferiche, caricatori e pallettizzatori legati alla trasformazione delle scatole di cartone ondulato, e a Perugia (presente con tre siti produttivi), sede operativa, vengono posti in essere tutti i macchinari di movimentazione. Il capoluogo umbro, essendo anche sede generale, è il luogo dove viene creato il know-how, preparato il layout, lo studio generale di coordinamento degli altri stabilimenti".

"Una storia di successo, un caso di crescita dimensionale forse con pochi precedenti in questa regione. Emmepi Group è un'azienda che ha saputo investire in innovazione, ha fatto scelte coraggiose. Ha saputo cavalcare i mercati internazionali cogliendo i cambiamenti in atto e facendo gli investimenti al momento giusto". Spiega Michele Fioroni (assessore Regione Umbria allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione) durante il suo intervento all'evento - presentato dal conduttore radiofonico e annunciatore televisivo Mauro Casciari - organizzato sabato pomeriggio (11 dicembre) all'Auditorium dell'Hotel Giò di Perugia per festeggiare i 10 anni di attività di Emmepi Group, azienda leader del mercato del cartone ondulato. "Impressionante la serie di dati che abbiamo visto sulla sua crescita – ha proseguito – che ci dimostrano come il coraggio imprenditoriale e la capacità di investire nel momento opportuno possono dar vita a storie di successo straordinarie come questa che rappresentano anche un esempio di narrazione del nostro territorio. L'Umbria – ha concluso Fioroni – non può che ripartire da queste eccellenze".

A conclusione dei festeggiamenti è stata effettuata una donazione all'associazione Avanti Tutta onlus per contribuire alla realizzazione del progetto di ampliamento del Day Hospital dell’Oncologia Medica, situato all’interno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A riceverla, dalle mani di Alberto Fioriti, il fratello dell'indimenticato Leonardo Cenci, Federico.