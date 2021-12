ECCELLENZE UMBRE L'olio Decimi di Bettona riceve un nuovo premio, l'“Oil Best Città dell’Olio 2021” e il riconoscimento di "impresa donna"

Un nuovo riconoscimento arriva in Umbria per un'azienda considerata da sempre uno dei migliori frantoi italiani, pluripremiato oltre che per l’elevata qualità del prodotto, anche per l’impegno nel promuovere la cultura dell’olio extra vergine di oliva: si tratta del Frantoio Decimi, di Bettona (Perugia) che ha ricevuto il premio “Oil Best Città dell’Olio 2021” assegnato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Il Frantoio Decimi si fa portavoce del suo territorio attraverso il lavoro e l’amore che ogni giorno l’artigiano Graziano Decimi e la sua Famiglia, mettono nell’arte del “fare l’olio”. Un’olio che è espressione dell’Umbria e racconto di una filosofia agricola, fatta di amore, passione, conoscenza, tecnica e componente umana.

La menzione speciale "impresa donna"

Il riconoscimento ha voluto riconoscere e celebrare le aziende olivicole che si sono distinte nel prestigioso Ercole Olivario, nell’ambito del quale il frantoio Decimi si è visto assegnare la menzione di merito “impresa donna”.

A ritirare il premio dalle mani del Presidente dell’Associazione Città dell’Olio, Michele Sonnessa, l’anima femminile del frantoio Decimi, Romina Segoloni, che insieme alla figlia Margherita Decimi e al marito Graziano, porta avanti l’attività di promozione e divulgazione dell’arte frantoiana.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo premio - ha affermato Romina Segoloni - perché è un duplice riconoscimento alla nostra attività artigianale e al nostro territorio di appartenenza. Anche il comune di Bettona infatti, nell’ambito del premio Città dell’Olio 2021 si è distinto per essere un comune virtuoso per lo sviluppo dell’olivicultura e della tradizione frantoiana.”

L’Azienda Decimi

Graziano Decimi ha scelto “da grande” di fare l’ulivicoltore e lo ha fatto con un’idea ben precisa, quella di creare un’azienda dove il legame tra la terra, l’uomo e la macchina, fosse indissolubile ed indispensabile al fine di tradurre l’essenza dei frutti provenienti esclusivamente dai suoi uliveti, nella prestigiosa selezione dell’Olio Decimi.

Un lavoro artigianale dove la tecnologia e la sperimentazione di uniscono per innovare il processo di lavorazione, ma dove resta la mano e l’esperienza del frantoiano a fare la differenza nel produrre oli di elevata qualità estraendo, naturalmente e meccanicamente da ogni singola “Oliva”, il potenziale curativo e gustativo che solo questo frutto è in grado di offrire.