DOSSIER Inquinamento e aria pulita: aumentano le zone a bassa emissione. Presto anche zone a zero emissione. Ecco cosa aspettarci

Dopo la pandemia è sempre più importante avere nelle nostre città l'aria pulita. Le zone a basse emissioni (Lez) che regolano l'accesso alle aree urbane in base alle emissioni dei veicoli a motore sono una delle principali misure per l'aria pulita nelle città europee. Si sono dimostrate efficaci nel ridurre l'inquinamento atmosferico tossico e, per i regimi più severi come effetto secondario, possono anche ridurre il traffico stradale in generale e rilanciare l'economia locale. Tra il 2019 e il 2022, il numero totale di Lez attive è aumentato del 40% , da 228 a 320. Entro il 2025, 507 Lez saranno in vigore in Europa (il che significa un aumento del +58% rispetto a giugno 2022), in particolare a causa dell'entrata in vigore di nuove leggi nazionali in Francia, Spagna e Polonia che impongono o supportano l'adozione di tali schemi. Entro il 2025, almeno 27 Lez esistenti saranno state ampliate o rafforzate (il che significa restrizioni progressivamente più severe sui veicoli inquinanti), anche nelle principali città come Londra, Parigi, Bruxelles e Berlino.

Stanno emergendo anche le zone a emissioni zero (Zez), che non consentiranno più l'utilizzo di veicoli con motori a combustione interna - cioè tutti quei motori che sono in grado di convertire un carburante in lavoro meccanico attraverso un albero motore - . Esistono già due schemi a emissioni zero su piccola scala a Oxford e in parte del centro di Londra, e ci sono piani di sintesi per un totale di 35 Zez da implementare entro il 2030, di cui 26 destinati esclusivamente ai veicoli di consegna nei Paesi Bassi. Tra le 100 città selezionate per la “Missione Ue per le città neutre dal punto di vista climatico e intelligenti”, solo 45 attualmente gestiscono zone a basse emissioni e solo 10 hanno piani per l'introduzione di zone a emissioni zero.

Secondo uno studio di GoShorty - leader nel settore delle assicurazioni a breve termine, a volte chiamate assicurazioni temporanee per veicoli, il nostro Paese conta 253 aree urbane a bassa emissione. Seguono la Germania con 82 e il Regno Unito con 23: una classifica che a sorpresa vede il Belpaese tra i più attenti alle politiche per il taglio di alcuni gas climalteranti e delle polveri sottili. La classifica è stat ottenuta combinando un indice per determinare quali città hanno le strade più trafficate e le politiche delle amministrazioni locali. È interessante notare come, per il nostro Paese, molte zone a basse emissioni si trovino nelle regioni settentrionali, come a Milano e Venezia.

Molte zone a basse emissioni hanno uno standard sulle emissioni, ad esempio l'aspetto del particolato di Euro 3. Ciò può consentire ai veicoli esistenti di montare un filtro antiparticolato diesel (o "retrofitt") per ridurre le emissioni di particolato per soddisfare gli standard sulle emissioni. È necessario utilizzare dispositivi di retrofit certificati per assicurarsi che funzionino correttamente.Nel capoluogo, i veicoli diesel pre-Euro 4 pagano 1,5 volte di più dei veicoli diesel che rispettano la norma Euro 4 o superiore per un permesso di accesso al centro storico. A Perugia esiste poi una Lez invernale - dal 10 dicembre al 31 marzo di ogni anno - come misura di emergenza dopo periodi di forte inquinamento atmosferico e non è sempre operativa. Per i trasgressori la multa può arrivare a 210€.