Cascia: contributi a fondo perduto per attività commerciali e artigianali: come fare domanda

Contributi a fondo perduto per le attività commerciali, artigianali ed economiche in difficoltà a causa del Covid-19. E' stato pubblicato dal Comune di Cascia l'avviso per richeidere i ristori dovuti alla chiusura forzata delle attività.

Possono presentare istanza di ammissione le piccole e micro imprese in qualsiasi forma giuridica che svolgono attività artigianale o commerciale attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale.

Tra i requisiti richiesti, alla data di presentazione della domanda, le imprese devono svolgere attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa nel comune di Cascia; devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane; non devono essere in stato di liquidazione o fallimento; essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi; devono aver subito una riduzione di fatturato pari almeno al 30% rispetto al 2019 causa Covid 19; essere state regolarmente costituite dopo il 19 gennaio 2019.

Gli aiuti economici sono rivolti anche agli imprenditori agricoli esclusivamente per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola regolarmente esercitata.

La domanda deve essere presentata mediante invio su posta elettronica a PEC: comune.cascia@postacert.umbria.it ; oppure può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dalle 9 alle 13.

Per informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 0743/75360; 073/751366; 0743/751337.

L’avviso e la modulistica per presentare la domanda sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.cascia.pg.it .

La domanda deve essere presentata entro le ore 13 del 21 aprile 2021.