L’innovazione delle comunità energetiche rinnovabili: l’Università di Perugia a Dubai tra i grandi protagonisti per l'energia di popolo

L’Università degli Studi di Perugia lunedì 11 dicembre ha partecipato alla COP28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è tenuta a Dubai.

L’Ateneo perugino ha portato la sua competenza e la sua visione sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, Cer, ovvero quelle forme di cooperazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che producono, consumano e scambiano energia da fonti rinnovabili. Un modello innovativo e sostenibile, che può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a contrastare il riscaldamento globale.

Il Ciriaf, ovvero il Centro interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” con sede presso l’Ateneo di Perugia e il Comune di Assisi, è stato fra gli organizzatori dell’evento intitolato “Nuovi modelli di condivisione dell'energia per la lotta al cambiamento climatico: il ruolo delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”.

All’incontro, che ha avuto l'onore di ospitare il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, hanno partecipato due docenti dell’Ateneo, la professoressa Elisa Moretti, associato di Fisica tecnica ambientale, e il professor Daniele Porena, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico.

Moretti ha raccontato la storia e le caratteristiche della prima comunità energetica realizzata nella città di Assisi e Porena ha invece analizzato gli aspetti giuridici e politici delle Cer, evidenziando come esse rappresentino una sfida e un’opportunità per il sistema energetico nazionale e internazionale, in termini di decentramento, democratizzazione e liberalizzazione. Il Sindaco di Assisi Stefania Proietti ha introdotto e moderato l’evento al quale hanno preso parte anche altri esperti e operatori del settore.

Presenti anche i docenti UniPg il professore Federico Rossi e la professoressa Beatrice Castellani, in qualità di delegati party overflow del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme al professore Franco Cotana.

Sono intervenuti in un convegno tecnico-scientifico sull'applicazione delle tecnologie a elevato albedo per la compensazione della Co2 e per l'incremento della produzione di energia rinnovabile, tematiche su cui si svolgono attività di ricerca nei laboratori del Ciriaf a Perugia e di Fisica Tecnica a Terni.

In questo ambito il professore Francesco Fantozzi ha presentato i progetti dell’Ateneo perugino riguardanti l’economia circolare e in particolare Surfoly, un modello di business innovativo e sostenibile in economia circolare per frantoi, produttori di mangimi e agricoltori-allevatori dell'area mediterranea.