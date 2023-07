Classifica Censis delle Università italiane: Perugia sul podio dei grandi atenei

Perugia, a volte nel dolore e a volte nella gloria, brilla per essere anche una città universitaria e in questo caldo luglio splende il sole. Le buone notizie arrivano dalla classifica Censis del 2023/2024 che ha riconosciuto l’Università di Perugia come la seconda classificata tra i grandi atenei statali, che vanno dai 20.000 ai 40.000 iscritti.

Il suo punteggio generale è di 90,5 preceduta dall’Università di Pavia con con un punteggio di 91,2 punti, seguita al terzo posto dall’Università della Calabria con 90,2 e dall’Università di Venezia Ca’ Foscari con 89,0.

L’analisi del miglior sistema universitario italiano si basa sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e dell'occupazione. Gli atei sono suddivisi in base alle dimensioni e all’essere statali e non statali.

Il voto più alto ottenuto da Perugia è attribuito alla comunicazione e ai servizi digitali con un punteggio di 102. Per i servizi il punteggio è di 77, per le borse di 88, 89 per le strutture, 92 per l'internazionalizzazione e 95 per l’occupabilità.