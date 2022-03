La Città della Domenica cerca personale: come fare domanda

In vista della riapertura, prevista per il primo weekend di aprile, il parco perugino di Città della Domenica annuncia "di essere in cerca di nuovo personale per la stagione 2022. In particolare, sono richieste le figure professionali di barman, cassieri, social media manager, addetti al ristorante, all’area giochi, all’accoglienza dei visitatori e alla gestione degli animali".

Per informazioni e l’invio di curriculum si può chiamare lo 075.5054941-2 o scrivere all’indirizzo e-mail info@cittadelladomenica.it.

“Stiamo cercando nuovo personale e aspettiamo candidati motivati – ha spiegato il direttore del parco Alessandro Guidi –. Stiamo lavorando a un nuovo palinsesto e ci aspettiamo una stagione molto positiva. Per questo ci servono nuove forze per rilanciare ulteriormente la nostra attività e questo straordinario parco”.