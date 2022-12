Umbria e lavoro, la crisi settore cemento in cerca di soluzione. Al via le trattativa. Fioroni chiede unità: "Serve accordo forte e responsabile"

"Un accordo sullo sviluppo del settore cementiero, nell'esclusivo interesse del territorio umbro, con la responsabilità di tutti”: è l'obiettivo-monito dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, che sta affrontando la cruciale questione del settore della produzione umbra che è in forte crisi per via del caro-energia e non solo. Un settore che vuol dire tanta occupazione e sviluppo per nuove infrastrutture. L'assessore Fioroni ha annunciato la nascita di un tavolo istituzionale sui temi relativi al distretto industriale del cemento di Gubbio.

"L’obiettivo - ha spiegato Fioroni - è la sottoscrizione di un accordo tra imprese, organizzazioni sindacali, comune di Gubbio e Regione Umbria sui profili ambientali e di sviluppo industriale tra sostenibilità e tecnologie in grado di innalzare la capacità competitiva delle imprese. Un approccio coerente con i profili di responsabilità che impegnano istituzioni, imprese e parti sociali nella ricerca di quel denominatore comune che solo può consentire il raggiungimento di risultati concreti e condivisi. In quest’ottica, abbiamo individuato traiettorie tecnologiche coerenti con i temi di Agenda 2030 dell’ONU e declinati nei progetti del PNRR, sui quali già oggi l’Umbria è avanti rispetto agli impegni comunitari in termini di sostenibilità e sviluppo".

“La strategia della Regione Umbria – ha concluso – vede, infatti, compendiate iniziative e risorse sia del PNRR che della programmazione comunitaria 21-27, su cui verranno investite risorse significative a sostegno di programmi di ricerca e sviluppo, efficientamento energetico delle produzioni, introduzione e sviluppo di tecnologie finalizzate all’economia circolare, oltre che in tema di formazione delle risorse umane delle imprese”.