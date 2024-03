Casa Moda di Cucinelli, approvato il bilancio 2023: fatturato record, dividenti ai soci e 125 boutique del lusso

Per la Casa di Moda Brunello Cucinelli si è concluso un 2023 da record - bilancio approvato dai soci-, con numeri che rafforzano il colosso umbro del lusso sul mercato mondiale: i ricavi sono pari a 1.139,4 milioni di Euro, con una crescita del +23,9% (+26,0% a cambi costanti), il Risultato Operativo sale a 187,4 milioni di Euro, in aumento del +39,4% rispetto allo scorso anno, e l’Utile Netto raggiunge 123,8 milioni di Euro, con una crescita del +42,0%. I soci si distribuirarno una parte dell'utile partendo da 0.91 centesimi ad azione posseduta. I dati vendita sui mercati internazionali: America (+21%), Europa (+17%), e Asia (+40%). Salgono a 125 le speciali boutique dopo le aperture avvenute nel corso del 2023: Roma (Via dei Condotti), l’importante flagship store a Dubai (presso il Mall of the Emirates), e l’apertura a Hong Kong (presso il rinomato centro New World Tower). E anche il 2024 si è aperto all'insegna del Cucinelli style: "Sta per concludersi - ha spiegato Cucinelli il primo trimestre di questo 2024 con dei risultati particolarmente piacevoli, e vista la bella raccolta ordini Uomo-Donna dell’Autunno/Inverno 2024, immaginiamo per questo anno una garbata crescita del fatturato intorno al 10% con conseguenti sani ed equilibrati profitti.”