Banche, riunione in Regione: "Garantire i servizi offerti al territorio"

“Una dettagliata relazione in merito alla presenza sul territorio umbro dei presidi bancari e i piani sulle future misure da mettere in campo”, è quanto richiesto dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso dell’incontro che si è tenuto oggi con Luca Bonne, Presidente Abi (Associazione Bancaria Italiana) Umbria, e Paolo Francesco Fiordiponti, Segretario della Commissione Regionale della stessa associazione.

L’incontro, che la Regione definisce "costruttivo", era stato convocato dalla Presidente Tesei "per conoscere in maniera specifica la situazione territoriale a seguito dell’efficientamento della rete bancaria che rischia di veder alcune aree sguarnite dei presidi territoriali. In tal senso sono state chieste misure alternative di cui gli istituti bancari potrebbero farsi caric"o.

La Presidente Tesei "si è detta contraria all’ipotesi di impoverimento dei servizi territoriali, pur comprendendo che le dinamiche del sistema bancario, accanto all’accelerazione del processo di digitalizzazione dei servizi registrato negli ultimi tempi, possano comportare una rarefazione delle filiali fisiche, ma ciò, è stato sottolineato, deve necessariamente essere affiancato sia da misure idonee a garantire forme di servizi offerti sul territorio, sia da un accompagnamento all’utilizzo dei nuovi sistemi bancari della clientela, soprattutto quella più anziana".

Per tale motivo, come detto, è stata richiesta ai rappresentanti di Abi una analisi puntuale divisa per aree sia della situazione attuale che dei progetti futuri.