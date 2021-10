Lo Stato fa cassa: case, uffici e negozi in vendita a Perugia, come partecipare all'asta

Lo Stato fa cassa con la vendita di 475 immobili sparsi in tutta Italia (tra abitazioni, negozi e uffici) di cui 22 asset cielo terra, per un controvalore di oltre 155 milioni di euro. Lo fa attraverso Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. “La procedura di vendita di questi immobili si distingue sul mercato immobiliare per la trasparenza delle procedure, la varietà delle tipologie di asset offerte e la semplicità di acquisto - spiega Giovanna Della Posta, amministratore delegato di Invimit Sgr -. Acquistare da Invimit significa non solo accedere ad un patrimonio unico, ma anche contribuire alla riduzione del debito pubblico".

LA MAPPA - La distribuzione territoriale degli asset è ampia e varia, potendo contare su una presenza all’interno del mercato immobiliare di 33 città italiane compresi le umbre Perugia e Terni (Roma, Milano, Venezia, Torino, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Novara, Padova, Como, Lecce, Sabaudia, Albano Laziale, Alessandria, Arezzo, Brescia, Cremona, Forlì, Tarvisio, Ivrea, Palermo, Udine, Busto Arsizio, Chieti, Mantova e Sassari le altre).

LE VENDITE IN UMBRIA - In tutto 12 gli immobili (tutti da rifunzionalizzare e tutti situati al 21 di via Cacciatori delle Alpi) in vendita a Perugia con la procedura del confronto competitivo o dell'asta, con le date dell'incanto che saranno pubblicate in presenza di due o più offerte valide: si tratta di 5 appartamenti, 3 depositi, 2 strutture ad uso ufficio, un negozio e un garage. A Terni sarà invece coinvolto in questa iniziativa un asset cielo terra (mq 2.709,93) in via Camporeali 5, da riqualificare e destinato ad attività commerciale.

INFORMAZIONI UTILI - Le offerte sono consultabili sul sito della società - www.invimit.it - sezione “Vetrina Immobili”. Cliccando su “unità frazionate” o “unità cielo-terra” si potrà scaricare la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Il numero verde per prenotare i sopralluoghi è 800.190.569. La procedura di acquisto descritta nel Regolamento consultabile sul sito, è semplice, trasparente e consente la massima accessibilità e la parità di trattamento per tutti i partecipanti. Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o investitori, seguendo poche semplici istruzioni riepilogate nel tutorial scaricabile all’indirizzo (https://youtu.be/k1blvOzZ558) o richiedendo supporto all’indirizzo vendite@invimit.it.