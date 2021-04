Aperture, lo Spallanzani di Roma "valida" la strategia anti-contagio Mc'Donalds imposta anche nei punti dell'Umbria

C'è una catena di ristoranti che, in fatto di procedure per la prevedenzione dal Covid, ha ottenuto la validazione dalla Direzione dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" - IRCCS, che le ha giudicate coerenti con le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e le attuali conoscenze scientifiche. Stiamo parlando di McDonald’s che al momento la prima catena del settore ad aver avviato questo procedura a tutela dei lavoratori e clienti. Bollino delle Spallanzani anche per i ristoranti di Perugia e Assisi sia per i settori (sala, Take Away, McDelivery e McDrive). Sempre in chiave anti-covid ò’accesso e la permanenza nei ristoranti sono stati modificati in termini di capienza e rispetto delle distanze.