Anci Umbria, aperto il bando da 25 milioni di euro "Cultura missione comune 2022"

Aperto il bando "Cultura missione comune 2022", creato dall'Istituto per il Credito Sportivo (Ics) in collaborazione con Anci. Lo stanziamento è di 25 milioni di euro di mutui, con il totale abbattimento degli interessi grazie ai contributi messi a disposizione dal Comitato Gestione Fondi Speciali Ics. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 2 dicembre.

"I finanziamenti, a tasso fisso, dovranno essere stipulati obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022, direttamente con Ics o altra banca appositamente convenzionata; i contributi saranno concessi su una durata di 15 anni e utilizzabili anche su mutui fino a 25 anni", scrive Anci Umbria in una nota.

Il bando, prosegue Anci, "è dedicato a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, che vogliono investire nella riqualificazione e nella valorizzazione dei luoghi di Cultura". E ancora: "E’ previsto il cofinanziamento per gli Enti aggiudicatari dei bandi Sport e periferie e Pnrr"