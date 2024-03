Agriumbria 2024: oltre 450 stand e 2800 marchi nel cuore verde d’Italia

Agriumbria si prepara con entusiasmo per la sua 55ª edizione, un evento che promette di essere ricco di novità e di numeri significativi. Dal 5 al 7 aprile, la fiera di Bastia Umbra ospiterà oltre 450 stand espositivi che rappresentano più di 2.800 marchi del settore agricolo, zootecnico e alimentare. La manifestazione si conferma come punto di riferimento nazionale, con una crescita qualitativa degli espositori e l’ingresso di nuovi produttori di macchine agricole.

Durante i tre giorni di fiera, i visitatori avranno l'opportunità di vedere da vicino 600 capi di animali nei vari ring e aree espositive, oltre a scoprire le ultime novità nei 5 saloni specializzati e nella mostra mercato degli animali da cortile. Un'attenzione particolare sarà rivolta al punto di ristoro, gestito in collaborazione con l’associazione italiana allevatori, dove sarà possibile gustare le eccellenze della carne 100% italiana, valorizzando la filiera completa dall’allevamento alla tavola.

L'edizione del 2024 si arricchisce con l’introduzione di un salone e un’area demo dedicati alla forestazione, un settore spesso sottovalutato nelle fiere nazionali. Questa nuova area mira a promuovere le aziende agroforestali italiane e a sottolineare i benefici dell’innovazione tecnologica nel settore. Il Salone è frutto della collaborazione con G. Pirrera Eventi e si pone l’obiettivo di rinnovare l’interesse verso le risorse forestali del paese.

Inoltre, grazie alla partnership con Confagricoltura Umbria, Agriumbria presenterà un’area dinamica dove le aziende potranno dimostrare l’efficienza e la sicurezza delle loro macchine, evidenziando un impatto ambientale ridotto e promuovendo un uso sostenibile delle foreste italiane. È fondamentale sottolineare che, nonostante l'Italia sia un paese ricco di boschi, si trova nella posizione di dover importare l’80% del legname utilizzato, rendendo imprescindibile una gestione oculata del patrimonio forestale nazionale.

Nell’edizione 2024 non mancheranno, come da tradizione, gli stand e gli spazi dedicati alla vita all'aria aperta, agli hobby e alle passioni legate al mondo della terra. Presenti molti stand dedicati al cibo, con le eccellenze italiane dell'agroalimentare. Diversi i momenti in programma per i cittadini consumatori, in particolare sui temi della sana e corretta alimentazione, la qualità dei prodotti made in Italy e sulle filiere e la tracciabilità, sulle carni di qualità e sulla sostenibilità degli allevamenti. Tanti anche i momenti tecnici per gli addetti ai lavori, i convegni e le anteprime di progetti e macchine.