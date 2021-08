Agosto, cresce la polemica sull'orario. Peltristo: "Il caso di Perugia 4. Tante le firme per la petizione"

Agosto, Poste mie non ti conosco. Separazione? Ma no: divorzio! Così non va. Sale la contestazione degli utenti che hanno addirittura promosso sottoscrizioni e proteste di massa. “Le Poste italiane vanno in ferie nel mese di agosto, tenendo chiusi gli sportelli – sostiene Augusto Peltristo - E non va in ferie solo il personale che lavora all’interno, ma l’ufficio postale nel suo complesso, chiudendo del tutto e lasciando aperti gli sportelli solo alcuni giorni”.

Aggiunge: “È questo l’esempio dell’ufficio postale di Perugia 4, in via dei Filosofi, che nel mese di agosto (nella settimana 2-15 agosto) è aperto solo 6 giorni, mentre negli altri giorni feriali successivi al 15 è aperto fino al alle 13:35, il sabato fino alle 12:35”. A sottolinearlo con forza è Augusto Peltristo, della Civica Piegaro e capogruppo della Lega Trasimeno, che torna sull’argomento, rimarcando le problematiche causate dalle Poste Italiane ai residenti dei piccoli comuni umbri.

A danno di chi? “Non solo anziani in difficoltà per il ritiro della pensione, ma anche per gli altri servizi, come il pagamento di bollette, il ritiro di posta in giacenza o, ancora peggio, gli Atm fuori servizio con l’impossibilità di prelevare contante”.

Va male anche per i turisti, vero? “Sono state segnalate difficoltà anche da parte di turisti italiani in vacanza in Umbria”. Intanto è stata avviata una raccolta firme per chiedere alla direzione di Poste Italiane di ripristinare gli orari canonici pre-covid.

Ma come sta andando la sottoscrizione? “Sta ottenendo degli ottimi risultati, anche con l’avvio di una petizione online su Change.org”

Il problema riguarda solo Perugia? “Il caso di Perugia 4 è uno dei tanti. In Umbria sono parecchi gli uffici che nel mese di agosto fanno gli stessi orari”.

Ad esempio? “È così anche per Perugia 8, ma anche a Foligno 1 e a Pietrafitta. Tutti gli orari sono visibili nel sito internet di Poste Italiane alla sezione ‘cerca ufficio postale’. Basta verificare online per capire quanti e quali sono quelli che fanno quell’orario”.

Come vanno le cose in Italia? “La cosa che più preoccupa è il fatto che ancora la direzione si ostina a tenere chiuse le sedi in tutta Italia effettuando gli stessi orari in vigore durante la fase “forte” di pandemia”. Prudenza non più necessaria, perché i cittadini sono responsabili e si sono ormai abituati a rispettare le norme per evitare il contagio, dall’uso della mascherina al distanziamento”.

Quali, dunque, le vostre prospettive? “Andremo avanti con determinazione perché Poste italiane, in quanto servizio pubblico nazionale, deve garantire a pieno regime l’operatività e non creare più disagi a residenti. Con Anci Umbria e varie istituzioni e associazioni della regione andremo avanti a oltranza”.