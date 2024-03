Aeroporto, partito il volo Perugia-Bergamo

Taglio del nastro per la nuova rotta Perugia-Bergamo operata da Aeroitalia. Il primo aereo è partito dal San Fracesco d'Assisi nella mattinata di lunedì 25 marzo.

I voli, spiega la Sase, la società che gestisce l'aeroporto di Perugia, operati con Boeing 737-800 da 189 posti, sono programmati ogni giorno. I biglietti sono già disponibili sul sito di Aeroitalia. Ecco gli orari.

Partenza da Perugia alle 07.15 – Arrivo a Milano Bergamo alle 08.05

Partenza da Perugia 08.30 – Arrivo a Milano Bergamo alle 09.20 (solo domenica)

Ritorno da Milano Bergamo 19.10 – Arrivo a Perugia alle 20.00

Ritorno da Milano Bergamo 20.30 – Arrivo a Perugia alle 21.20 (solo domenica)

"Sono lieto di inaugurare oggi la prima delle tre rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la Summer24 - ha sottolineato Gaetano Intrieri, amministrato delegato di Aeroitalia - . L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo".

"Con i nuovi collegamenti Aeroitalia tra Perugia e Bergamo - aggiungono Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria, e Umberto Solimeno, direttore generale - inauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto. Siamo felici che la compagnia Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Come aeroporto stiamo investendo costantemente per rendere l’infrastruttura adeguata ai crescenti volumi di traffico".