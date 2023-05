Nomine & Poltrone | Aeroporto dell'Umbria, la Sase cambia presidente e soci Cda: ecco tutti i nomi e profili

Approvazione del bilancio e nuova governance: sono questi i due punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Sase - l'azienda che gestisce l'aeroporto dell'Umbria - che si è svolta questa mattina. Il nuovo Cda: presidente Antonello Marcucci, nato nel 1948, già nel Cda Sase, laureato in Scienze presso l’università di Perugia, revisore contabile, nel corso degli anni ha ricoperto numerosissime e apicali cariche in aziende private del territorio.

Gli altri membri: Giorgio Mencaroni (classe 1947, laureato a Pisa in Ingegneria, ha svolto la libera professione, ha una lunga esperienza di rappresentanze amministrative sino alla presidenza, della Camera di Commercio dell’Umbria); Agnese Sorcini (classe 80, laureata in Economia e Commercio a Perugia, attualmente in KPMG, ha avuto un articolato percorso di esperienze professionali in materia di diritto commerciale, organizzazione e ristrutturazione d’azienda, governance, contabilità e controllo aziendale), Virgilio Puletti (nato nel 1964, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti contabili di Perugia, ammesso al registro dei Revisore dei Conti, oltre alla libera professione ha svolto numerosi ruoli in aziende private e pubbliche), Cinzia Tardioli (nata nel 1986, è dottore magistrale in economia, CFO dell’azienda Alfredo Tardioli Spa e membro di numerosi consigli di amministrazioni regionali e nazionali, nonché presidente del Comitato Interregionale del Centro – Giovani Imprenditori di Confindustria per Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio).

La Regione, socio di riferimento della Sase attraverso le quote (circa il 78%) detenute dalla partecipata Sviluppumbria, fornirà in seguito alla nuova governance dell’Aeroporto gli indirizzi che saranno alla base del futuro nuovo piano industriale redatto dal Cda. Il Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha ringraziato l'uscente presidente Stefano Panato "per i significativi risultati ottenuti" che non solo hanno riportato in positivo il bilancio ma finalmente si può sperare ora nel raggiungimento dei 500mila passeggeri che rappresenta la definitiva consacrazione dell'aeroporto umbro.