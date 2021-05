Tiramisù dietetico, un dolce "fit" per l'estate

Tra i dolci più amati e anche in casa più realizzati, c'è sicuramente il tiramisù. Si tratta di un dessert al cucchiaio alla cui basi ci sono savoiardi inzuppati nel caffè e ricoperti da una crema composta da mascarpone, uova e zucchero completata da una spolverata di cacao. Un dolce tanto amato quanto purtroppo "pericoloso" per chi sta seguendo una dieta: il tiramisù è infatti molto grasso e ricco di calorie. Basti dire che di norma una porzione da 100 grammi contiene circa 283 calorie. Per non essere costretti a rinunciare a questa bontà della cucina tradizionale italiana ecco allora una versione light in grado di far felici tutti, anche quanti devono stare attento alla linea in vista dell'estate.

Realizzare il tiramisù in versoinie light è molto semplice e rapido. Il procedimento è lo stesso del dolce tradizionale, ma il segreto consiste nel sostituire alcuni ingredienti con altri più leggeri: ad esempio niente zucchero, fette biscottate al posto dei savoiardi e così via: non siate prevenuti, il risultato vi stupirà, e ogni fetta conterrà solo 140 calorie. Ecco la ricetta di questo buonissimo dessert nella sua variante light direttamente dal sito pianetadonne.it.