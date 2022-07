Immancabile panzanella, il piatto più fresco dell'estate

Categoria Antipasto

Difficoltà Facile

Tempo circa 10 minuti

Dosi 4 persone Ingredienti PANE 200 gr POMODORINI 400 gr PEPE NERO q.b. 1 CIPOLLA SALE MARINO q.b. OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA q.b. ACETO DI VINO 3 cucchiai BASILICO 15 foglie 1 CETRIOLO

Procedimento

Tagliate a cubetti il pane raffermo. Lasciate in ammollo in un po' di acqua con l'aceto per circa 20/25 minuti. Tagliate i pomodori e la cipolla. Aggiungeteli al pane, mettendo il tutto in una ciotola. Potete unire anche un po’ di formaggio, come ad esempio il primo sale. Condite il composto, mescolando delicatamente con una buona dose di basilico, origano, sale, un filo d’olio e aceto bianco.

La panzanella è pronta per essere gustata, sia a temperature ambiente, che fredda, dopo almeno un quarto d'ora in frigorifero.

Qui la si può conservare in un contenitore ermetico per massimo di due giorni. Da evitare invece la conservazione in freezer.

Le varianti della panzanella

Sono tante le versioni di quetso piatto semplice e veloce. Tra queste, la panzanella di mare cha agguinge agli ingredienti della ricetta tradizionale seppioline, moscardini e frutti di mare sgusciati. Oppure la panzanella marchigiana, a base di pane vengano bagnate ma non sbriciolate. La variante pugliese della panzanella, invece, prevede le frise bagnate al posto del pane raffermo mentre, invece, la panzanella romana prevede di inumidire solo la crosta di pane lasciando la forma a mo' di bruschetta.

La ricetta

Classico, imperdibile e semplicemente gustoso: la panzanella è un piatto rustico, tipico della tradizione contadina e molto ricco, che cotraddistingue l'alimento perfetto per le calde giornate d'estate. Inoltre è facile da preparare, e non richiede l'accensione dei fornelli, caratteristica da non trascurare davanti alle alte temperature di questi giorni. La ricetta è molto diffusa anche in Toscana, la base è costituita da pane raffermo messo in ammollo, al quale si aggiungono le primize dell'orto estivo.

Perfetta come antipasto, può fare anche da contorno e - perché no? - anche da piatto unico nelle sue varianti proteichie, con legumi o mozzarella.

Vediamo insieme come procedere.

Classico, imperdibile e semplicemente gustoso: la panzanella è un piatto rustico, tipico della tradizione contadina e molto ricco, che cotraddistingue l'alimento perfetto per le calde giornate d'estate. Inoltre è facile da preparare, e non richiede l'accensione dei fornelli, caratteristica da non trascurare davanti alle alte temperature di questi giorni. La ricetta è molto diffusa anche in Toscana, la base è costituita da pane raffermo messo in ammollo, al quale si aggiungono le primize dell'orto estivo.

Perfetta come antipasto, può fare anche da contorno e - perché no? - anche da piatto unico nelle sue varianti proteichie, con legumi o mozzarella.

Vediamo insieme come procedere.