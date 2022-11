Auto in fiamme all'uscita di San Faustino: code e traffico in tilt

Un'auto è andata a fuoco intorno alle 13.25 di oggi nei pressi dell'uscita di San Faustino del raccordo Perugia-Bettolle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e portare soccorso agli occupanti della vettura.

Nessuna conseguenza per loro. Il traffico, particolarmente intenso anche per la concomitanza della Fiera dei Morti, ha subito rallentamenti. Disagi si sono registrati a causa delle code che si sono formate mentre era in corso l'intervento di soccorso.

A provocare l'incendio sarebbe stato un problema tecnico.