Arista di maiale alle mele, una delizia sana e facile

L'arista alle mele è un secondo piatto di carne facile da preparare in meno di un'ora. Il risultato è quelo di un arrosto di maiale ben cotto ma che rimane morbido e succoso. In abbinamento, la salsa di mele si cuoce direttamente insieme alla carne, conferendo la nota di dolcezza acidula. Lascinadola con i pezzetti ancora visibili sarà ancor più saporita, ma si può anche ridurre in purea. Il risultato in termini di gusto non cambia.



L'arista di maiale (detto anche lonza o lombo dalle nostre parti) è un taglio molto adatto alla cottura arrosto, dato che contiene una bassa quantità di grassi, tale da impedire che la carne si asciughi troppo in cottura.



La carne del maiale ha un sapore più delicato rispetto a quella di manzo, ecco perché si abbina idealmente al gusto delle mele: altrettanto successo si può avere anche in abbinamento con frutta tipicamente più dolce, come l'uva o le albicocche.