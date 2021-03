Agnello brodettato o in fricassea

Ecco una ricetta per preparare il classico agnello pasquale in modo diverso e stupire i vostri ospiti.

In una casseruola far rosolare la cipolla con dell’olio, l’aglio e la buccia di un limone. Aggiungere l’agnello tagliato a cubetti precedentemente sgrassato. Far rosolare il tutto per qualche minuto fino a che la carne abbia preso un colore bruno.

Aggiungere sale e pepe.

Successivamente svinare con vino bianco e far evaporare. Proseguire la cottura circa un’ora al coperto, aggiungendo del brodo fino a che la carne non risulti.

Nel frattempo in una bastardella sbattere le uova, due rossi e due intere, con il succo di limone aggiustare di sale e pepe.

A cottura ultimata dello spezzatino, spengere il fornello.

Aggiungere le uova sbattute quando la carne è ancora ben calda e mescolare velocemente in modo da formare una crema. Se vi è bisogno, riportare sul fornello per qualche secondo fino a far rapprendere l’uovo facendo molta attenzione e tenendo sempre in movimento la carne.

Servire ben caldo.