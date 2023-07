Umbria, bimba di cinque anni precipita dal quarto piano: è in condizioni gravissime

Una bimba di cinque anni è precipitata dal quarto piano, di una palazzina in via Turati, a Terni. Il fatto è accaduto nel corso della serata di lunedì 3 luglio. Gli agenti della polizia, accorsi sul posto una volta ricevuta la segnalazione alla centrale operativa, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La piccola è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni.