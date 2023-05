Umbria, incendio nella notte: fiamme in un'azienda che si occupa di rifiuti

Incendio nella notte tra il 6 e il 7 maggio in un'azienda che si occupa di rifiuti. Il rogo è divampato a Nera Montoro, nel capannone di un'azienda che opera nel campo della biodigestione e compostaggio. Sul posto i vigili del fuoco di Terni e l'Arpa.

Il sindaco Lorenzo Lucarelli ha informato i cittadini su Facebook: "L’incendio, che è in fase di spegnimento grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ha interessato l’area del biodigestore Green Asm e non ha investito direttamente l’impianto. Il materiale combusto sembra essere prevalentemente costituito da verde destinato al processo di compostaggio. Presenti sul posto anche Arpa e Asl. È stato posizionato un campionatore “EchoEmergency”. A scopo precauzionale e in accordo con Arpa e Asl verrà emessa un'ordinanza".