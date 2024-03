Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di martedì 26 marzo per rischio temporali in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo per martedì 26 e mercoledì 27 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio dinamico d'alta pressione sta garantendo generali condizioni di tempo stabile sull'Italia. Esso verrà sospinto verso est dall'approfondirsi di una vasta saccatura atlantica che già stasera arriverà a interessare le regioni tirreniche e il Nord-Ovest iniziando una nuova fase di maltempo".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 26 marzo "precipitazioni sparse fin dal primo mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dal tardo pomeriggio, in momentaneo esaurimento solo a tarda notte. Venti: moderati di direzione variabile al mattino, diverranno forti meridionali dal pomeriggio. Temperature: in sensibile calo le massime, in aumento le minime".

Mercoledì 27 marzo "intensa fase di maltempo con precipitazioni sparse su tutta la regione a prevalente carattere temporalesco al mattino e nel primo pomeriggio. I fenomeni si attenueranno in serata per esaurirsi quasi ovunque nottetempo. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali con ulteriori rinforzi in Appennino e sui settori meridionali. Temperature: in calo, anche sensibile, nei valori serali".