"Voglio la stufa che ha messo in vendita online, se va al bancomat le spiego come incassare l'acconto", ma è una truffa

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno denunciato una 37enne laziale per il reato di truffa ai danni di signora di 62 anni di Magione a seguito del falso acquisto di una stufa a pellet.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la 62enne aveva messo in vendita online una stufa a pellet al prezzo di 1.000 euro ed era stata contattata da una possibile acquirente che aveva pattuito con lei un prezzo per concludere la transazione. L'acquirente, cioè la 37enne, si era resa disponibile a versare immediatamente un anticipo e avrebbe chiesto alla venditrice di recarsi presso uno sportello ATM bancomat e seguire le indicazioni fornite per telefono per incassare l'acconto.

Quando la venditrice ha raggiunto uno sportello bancomat si è trovata a seguire le istruzioni dell'acquirente che però non era finalizzate a incassare l'acconto, bensì a versare alla 37enne la somma di 235 euro sul suo conto.

Incassati i soldi la presunta acquirente ha chiuso la telefonata ed è sparita. La 62enne ha così raggiunto la caserma dei Carabinieri e presentato una querela.

I militari hanno identificato la presunta responsabile mediante accertamenti sul numero di carta Postepay in uso alla donna, denunciandola per truffa.