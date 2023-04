Trasimeno, controlli straordinari nei comuni lacustri: denunciate due persone armate di coltello

I militari della Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago (PG) negli ultimi giorni hanno effettuato dei controlli mirati in gran parte dell'area del Trasimeno negli orari serali e notturni. Nella serata tra venerdì e sabato un venticinquenne del posto, sottoposto a controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello dotato di una lama lunga quasi 9 centimetri. L’arma bianca era occultata all’interno dell’abitacolo del veicolo; il giovane non ha addotto alcuna spiegazione che giustificasse il possesso del coltello ed è quindi stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.

Mentre nella notte tra sabato e domenica, un diciottenne controllato all’esterno di una discoteca nel territorio di Castiglione del Lago e stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama lunga circa 10 centimetro. Il coltello era all'interno della tasca della felpa: è scattata anche per lui la denuncia alla Procura.