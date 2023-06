Topi al Percorso verde, segnalazioni e proteste dei cittadini: "Pericoli per tutti gli utenti del parco"

Topi al Percorso verde e non si parla di arvicole, o topi di campagna, ma di pantegane, o ratti bruni, detti anche topi di fogna.

La segnalazione a Perugia Today è stata fatta dagli utenti del Percorso verde e anche dai gestori di attività commerciali e sportive nell’area.

“Stavo correndo quando mi sono trovato a pochi metri di distanza un topo di almeno 30 centimetri di lunghezza – racconta un podista – Ho rallentato e ho cambiato percorso quando ho visto che non si muoveva”. Il cittadino ha fornito anche una foto dell'animale, purtroppo sfocata in quanto si muoveva molto velocemente.

C’è chi racconta di aver visto questi topi uscire dal letto del torrente Genna, arrampicarsi sui cestini e rovistare nella spazzatura. “C’è da dire che i cestini sono pieni all’inverosimile e vengono puliti saltuariamente” dice un altro utente dell’area verde.

“Stavo passeggiando con il cane e ho visto almeno un paio di topi aggirarsi lungo il torrente – afferma un cittadino – Mi sono preoccupato per il mio cane, magari lo mordono e chissà quale malattia potrebbero trasmettergli”.

La preoccupazione non si può nascondere, anche perché in questi giorni il Percorso verde è meta dei ragazzi dei Grest degli oratori, spesso vi vengono portati i bambini dell’asilo nido o del centro estivo, oltre a quelli che frequentano il parco con i genitori o i nonni. Nell’area, inoltre, ci sono attività commerciali e di ristorazione che dell’igiene devono fare cura essenziale e avere topi nei dintorni non va bene.