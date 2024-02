Investita vicino alla scuola: donna in prognosi riservata

Una donna si trova ricoverata all ospedale di Terni dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente si è verificato intorno alle 8 nei pressi della scuola di via XXV aprile. La donna ferita, a quanto si apprende, è una volontaria che si occupa di aiutare i bambini all'ingresso e all'uscita di scuola. Era da sola quando è stata presa dal mezzo in manovra. In ospedale sarebbe arrivata comunque cosciente. Accertamenti in corso.