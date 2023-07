Blitz della polizia municipale, chiusa struttura ricettiva abusiva: maxi multa

La Polizia Municipale di Todi, durante una serie di controlli degli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale, ha individuato una struttura di ospitalità abusiva priva di ogni autorizzazione di legge. "Oltre a elevare una sanzione di 3.600 euro, il Corpo guidato dal Maggiore Giuseppe Padricelli ha disposto la chiusura immediata dell'esercizio, provvedendo anche a oscurare il sito internet tramite il quale veniva promossa l'attività, che al momento dell'ispezione non aveva ospiti", scrive il Comune in una nota.



"I controlli, che vengono operati in modo ordinario anche in coordinamento con le altre forze di polizia - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - sono stati intensificati in questi mesi di particolare flusso turistico al fine di contrastare sempre più duramente un fenomeno che danneggia l'intero settore e più in generale la comunità cittadina".