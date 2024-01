Tetto in amianto per l'allevamento di maiali, il Comune ordina la rimozione

Le coperture degli stalletti per i maiali sono in amianto e il Comune di Perugia ordina l’immediata rimozione e bonifica, con l’obbligo di non tenere i suini finché tutto non sarà a posto.

La ditta, però, fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo più tempo perché sta aspettando la consegna di 1.700 maiali e non saprebbe dove metterli.

L’azienda ha impugnato due ordinanze sindacali del Comune di Perugia con le quali le veniva intimato, rispettivamente, di provvedere immediatamente alla bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture dei fabbricati contenenti amianto, nonché di reintrodurre gli animali all'interno dei fabbricati opportunamente bonificati solo al termine delle operazioni di bonifica.

Decisione presa dopo un’ispezione dell’Usl Umbria 1 nel 2017. La società chiedeva una proroga degli obblighi per l’elevato costo degli interventi, programmando comunque una specifica scansione temporale dei lavori. Dopo quattro anni, però, la situazione non è cambiata. La nuova proroga chiesta dalla società non veniva accolta dal Comune di Perugia per la salute degli animali e delle persone a causa della presenza dell’amianto.

Così la vicenda finisce davanti al Tar con diverse contestazioni da parte dell’azienda sull’urgenza dell’ordinanza del Comune fino alla competenza dell’ente sulla materia di salute pubblica.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dando ragione su tutta la linea al Comune di Perugia

Ricorso, comunque, inutile perché il Comune ha depositato una memoria in cui ha segnalato che i lavori di bonifica sono stati svolti e sono terminati il 24 maggio 2022; in sede di sopralluogo del 9 giugno 2022 l’Ente ne accertava inoltre la regolarità. La consegna del certificato di smaltimento dei rifiuti avveniva il successivo 6 settembre 2023.