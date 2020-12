Tasse | Scade il termine a Perugia per il versamento della seconda rata dell'Imu

Il Comune di Perugia ha ricordato, in questi giorni, ai contribuenti che entro il 16 dicembre 2020 dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell’IMU. Si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160/2020, dal 1° gennaio 2020, non è più dovuta la TASI. Il versamento del saldo IMU, come negli anni precedenti, dovrà essere effettuato in autoliquidazione sulla base delle aliquote e detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 38 del 25 maggio 2020. Informazioni più dettagliate sono pubblicate nel Sito Istituzionale del Comune di Perugia al seguente link: https://www.comune.perugia.it/pagine/imu-2020. Nello stesso sito internet è disponibile un software per il calcolo automatico dell’imposta da versare. I contribuenti potranno comunque richiedere ulteriori chiarimenti utilizzando il seguente indirizzo e.mail: p.passeri@comune.perugia.it oppure contattando i seguenti numeri telefonici 0755774040/0755774036, ovvero recandosi, esclusivamente previo appuntamento, allo sportello dell’Ufficio tributi sito in Via Oberdan 56.