Sparisce per un anno con l'auto a noleggio: assolto dopo 4 anni di processo

Era finito sotto processo per non aver restituito l’auto in leasing dopo aver sospeso i pagamenti, ma al termine del processo è stato assolto.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Montone, era accusato di appropriazione indebita perché “al fine di procurarsi un ingiusto profitto si appropriava del veicolo Mercedes, tipo classe A … di cui aveva il possesso in forza di un contratto di noleggio” stipulato con un’azienda di servizi “omettendone la restituzione entro i termini” previsti dal contratto di affitto “nonostante la richiesta formale di restituzione”.

Restituzione che era avvenuta oltre un anno dopo, a processo in corso. I fatti sono risalenti al 2018, poi nel 2019 la macchina era tornata al titolare dell’azienda di noleggio e il processo, all’ultima udienza, ha visto l’assoluzione dell’imputato.