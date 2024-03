Noleggia un'automobile con la patente falsa e non la restituisce: processato per appropriazione indebita

Noleggia un auto con la patente falsa e restituisce la vettura due settimane dopo la scadenza del contratto, finendo in tribunale con l’accusa di appropriazione indebita e uso di atto falso.

L’imputato, difeso dall’avvocato Luigi Costa, è accusato di essersi appropriato di una vettura sostituiva di proprietà di una società di noleggio “di cui aveva la disponibilità in forza del contratto stipulato il 6 agosto del 2021, non restituendola entro il termine del 10 agosto del 2021, rendendosi irreperibile al proprietario”. L’uomo restituiva poi l’auto “tramite carro attrezzi” il 27 agosto dello stesso anno.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche di “aver fatto uso di falsa patente di guida, non presente negli archivi della Motorizzazione, presentandola come documento di riconoscimento” per stipulare il contratto di noleggio.